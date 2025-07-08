Происшествия

По территории Лавровской волости Печорского района прошел ураган

11 июля по территории Лавровской волости Печорского района прошел ураган. Об этом пишет глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Фотографии: Валерий Зайцев / Telegram-канал

«В первую очередь совместно с Печорским филиалом ГБУ ПО "Псковавтодор" и подрядчиками распиливаем и убираем поваленные деревья с региональных и муниципальных дорог. Позже очистим от стволов и веток общественные пространства, парк и кладбище», - пишет Валерий Зайцев.

По его словам, нанесен значительный урон кровле на здании Лавровской гимназии. Сорваны листы и повреждены конструкции на площади около 40 квадратных метров. Строительная бригада уже приступила к ремонту.



Над восстановлением электроснабжения в округе работает 6 бригад Россетей в составе 25 человек и 6 единиц техники.



Все заявки принимаем в ЕДДС по телефону 8(811)482-16-12 и территориальном отделе Лавровской волости.