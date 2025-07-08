Происшествия

Мошенники обманули великолучан и островичей под видом дополнительного заработка

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами нескольких жителей Великих Лук и Острова на общую сумму более полутора миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, аферисты звонили горожанам под видом правоохранителей и сотрудников брокерских организаций. И под выдуманными предлогами необходимости перевода сбережений на «безопасный счет», а также предоставления возможности получения прибыли за счет инвестиций на интернет - платформах ввели собеседников в заблуждение и похитили их денежные средства. А еще отдельные пользователи стали жертвами нечистых на руку лиц при осуществлении в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе эхолота.

В итоге потерпевшие, среди которых были в том числе пенсионеры и студенты, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.