Происшествия

Мошенники выманили у жителей Пскова и Печор более шести миллионов рублей

Мошенники представились жителям Пскова и Печор сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Звонившие под предлогами якобы возможности предоставления дополнительного заработка в Сети, а также необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» и предотвращения их несанкционированного списания со счетов завладели сбережениями горожан. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе запчастей для самоката.

Таким образом, потерпевшие не досчитались в общей сложности более шести миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.