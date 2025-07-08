Происшествия

Сарай и баня горели в псковской деревне Неёлово-1

Возгорание сарая и кровли бани произошло в деревне Неёлово-1 Псковского района 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В ночь на 16 июля поступило сообщение о возгорании. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри сарая. Огнеборцы спасли две хозяйственные постройки. Для тушения привлекали восемь специалистов и две единицы техники.

Кроме того, утром, предположительно, в результате грозового разряда произошло возгорание скирды сена в деревне Чирки

Новосокольнического района. К ликвидации возгорания привлекали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.