Происшествия

Мужчину в клетчатой рубашке разыскивают в опочецкой деревне Болгатово

37-летний Алексей Мишин пропал в деревне Болгатово Опочецкого района. С 14 июля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, короткие русые волосы, серые глаза.

Был одет в предположительно белую куртку, клетчатую рубашку, темно-синие спортивные штаны, резиновые сапоги и кепку.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.