Происшествия

Приговор в отношении псковича, нанесшего 120 ударов по сожительнице, оставили без изменений

Псковский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденного и его защитника на приговор Псковского городского суда от 7 мая, которым ранее судимый гражданин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд первой инстанции установил, что в сентябре 2024 года, в ходе возникшей между псковичом и его сожительницей, ссоры, мужчина нанес женщине руками и ногами более 120 ударов по телу. Смерть женщины наступила от массивной кровопотери, которая развилась в результате разрыва печени.

В жалобе осужденный выразил несогласие с приговором, считая его чрезмерно суровым, обратил внимание на то, что аморальное поведение потерпевшей послужило причиной совершения им преступления.

Псковский областной суд приговор Псковского городского суда в отношении гражданина оставил без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.