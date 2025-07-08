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Пропавшего полтора года назад великолучанина продолжает разыскивать полиция

20.07.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Великолукской полицией разыскивается мужчина, с которым родственники утратили связь с октября 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки. 

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Юрия Кандыбовича 1975 года рождения. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Кандыбовича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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