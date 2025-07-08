Происшествия

Пскович обокрал магазины на 22 тысячи рублей и попал под суд

Обокравшего магазин на 22 тысячи рублей будут судить в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

С декабря 2024 года по май 2025 года обвиняемый ходил по магазинам города в поисках различного товара, который он крал, а потом перепродавал и зарабатывал на этом, так как у него не было денег.

За это время он совершил кражу алкогольной продукции, 20 плиток шоколада, 6 упаковок кофе, 5 упаковок сыра и колбасы, а всего он обокрал магазины на сумму свыше 22 тысяч рублей.

«Вместе с тем "бизнес" преступника просуществовал недолго, так как он был пойман сотрудниками полиции. За кражу из магазина обвиняемому грозит лишение свободы до трех лет», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.