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24-летний пострадавший в результате взрыва газа в Великих Луках находится в тяжелом состоянии

24-летний пострадавший в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Великих Луках всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные ожоги различной степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Напомним, в Великих Луках 21 июля в жилом доме на площади Юбилейная, дом №3, произошел взрыв бытового газа на втором этаже.

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В результате инцидента пострадали 24-летний мужчина и 48-летняя женщина. Из дома эвакуировали 14, из них 3 ребенка. Спасены 5 человек. Пострадали 5 человек, из них 1 ребенок 2013 года рождения. На месте работали 14 специалистов МЧС России и 5 единиц техники, а также 5 специалистов противопожарной службы области и 4 единицы техники.

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По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело.

В момент инцидента молодой человек находился в квартире. Его транспортировали санитарной авиацией из Великих Лук в Псковскую областную клиническую больницу.