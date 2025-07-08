24-летний пострадавший в результате взрыва газа в Великих Луках находится в тяжелом состоянии

24-летний пострадавший в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Великих Луках всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные ожоги различной степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Напомним, в Великих Луках 21 июля в жилом доме на площади Юбилейная, дом №3, произошел взрыв бытового газа на втором этаже.
В момент инцидента молодой человек находился в квартире. Его транспортировали санитарной авиацией из Великих Лук в Псковскую областную клиническую больницу.