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В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту возгорания бытового газа в жилом многоквартирном доме

21 июля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в одной из квартир многоквартирного дома в городе Великие Луки Псковской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 21 июля 2025 года в утреннее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Великие Луки произошла утечка и последующее возгорание бытового газа. В результате произошедшего мужчина, проживающий в указанной квартире, получил множественные травмы и ожоги. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Еще троим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, их здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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Напомним, сегодня, 21 июля, в Великих Луках произошел взрыв бытового газа на втором этаже жилого дома.

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