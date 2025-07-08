Шесть БПЛА сбили в Псковской области

Шесть беспилотных летательных аппаратов сбили в Псковской области 27 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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«Продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!» - сказал Михаил Ведерников.
При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.
Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Невельском округе.
Напомним, в Псковской области (запрете) съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.