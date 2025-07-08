Происшествия

Принудительное лечение назначил суд великолучанину за общественно-опасные деяния

Великолукским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Великие Луки, совершившего ряд общественно-опасных деяний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Судом установлено, что в декабре 2023 года местный житель, находясь в состоянии невменяемости, беспричинно поджег входную дверь одного из частных домов в г. Великие Луки. Проезжавший на автомобиле мимо мужчина, увидев происходящее, незамедлительно бросился тушить пожар. Это не понравилось «поджигателю», и он, подойдя к нему сзади, нанес ему 3 удара ножом в спину, после чего скрылся, причинив мужчине легкий вред здоровью.

Он же в ноябре 2024 года, находясь во дворе ул. Некрасова, беспричинно разбил лобовое стекло в припаркованном автомобиле. С целью пресечения противоправных действий и вызова сотрудников полиции он был остановлен очевидцем, за что последний получил один удар ножом по телу, тем самым получив тяжкий вред здоровью, после чего скрылся.

Установить личность причастного удалось благодаря видеозаписи, представленной сотрудникам правоохранительных органов великолучанкой, которой он также беспричинно обливал краской балкон и кидал камни в окно.

Великолукский городской суд Псковской области, с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, пришел к выводу о том, что данные деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости и применил меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

Постановление суда в законную силу не вступило.