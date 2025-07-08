Происшествия

106 правонарушений выявили псковские инспекторы ГИМС с начала года

Государственная инспекция по маломерным судам Псковской области продолжает контрольно-надзорные и профилактические мероприятия на акваториях водоемов с целью предупреждения, своевременного выявления и пресечения нарушений требований пользования маломерными судами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области..

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«С начала 2025 года инспекторами проведено 168 патрулирований водных объектов области, в ходе которых выявлено 106 административных правонарушений», – отметили в МЧС России по области.

Большинство правонарушений связано с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно – отсутствие спасательных жилетов. Данная статья применялась 74 раза. 15 судоводителей, не имеющих при себе документов для допуска к управлению маломерным судном, привлекли к ответственности. За нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления, выявлено 8 правонарушений. 7 раз нарушались правила плавания.

Инспекторы ГИМС напоминают судоводителям и лицам, управляющим маломерным судном, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий проверкам подвергаются все маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, в том числе маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации.

Во время плавания судоводители маломерных судов, подлежащих государственной регистрации, обязаны иметь при себе: удостоверение на право управления маломерным судном; судовой билет маломерного судна или его заверенную копию; документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца.

Судоводители должны прекращать движение судна по требованию госинспекторов по маломерным судам и выполнять их требования по вопросам безопасности плавания маломерных судов и охране жизни людей на водных объектах.