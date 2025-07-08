Происшествия

Мошенники создали ложный аккаунт гендиректора завода «АВАР»

Мошенники создали фейковый аккаунт генерального директора псковского завода «АВАР» Андрея Куликова, сообщил председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Дмитрий Мельников / «ВКонтакте»

«Дорогие друзья и подписчики, позавчера ночью в 2.57 была попытка взломать мой телеграм, которая споткнулась о двойную верификацию и защиту паролем, сегодня мне написал псевдогенеральный директор ПАО "Авар". Будьте бдительны!» - прокомментировал Дмитрий Мельников и подчеркнул, что сотрудники производства никогда не просят у пользователей деньги, пароли верификации из СМС или данные с Госуслуг.

«У нас нет никаких проверок во время корпоративного отпуска, мы не запросим чувствительную информацию для ПАО через мессенджер, тем более во время отпуска. Кибервойна, фейки и взломы, увы, теперь часть нашей повседневной жизни», - заключил Дмитрий Мельников.