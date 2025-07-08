Происшествия

Мошенники вынудили жителей Псковской области перевести деньги на «безопасный счет»

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова и Печорского района на общую сумму более полумиллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили неизвестные, которые под предлогом якобы необходимости перевода денег на «безопасный счет» завладели сбережениями собеседников. А некоторые пользователи лишились денег при попытке осуществления на одном из популярных интернет-сайтов операций купли-продажи товаров, в том числе мотоцикла.

В итоге потерпевшие лишились в совокупности свыше 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.