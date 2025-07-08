Происшествия

Псковские росгвардейцы предотвратили хищение ликёра

В областном центре росгвардейцы ранним утром предотвратили хищение из торгового центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

5 августа около 5.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина улица Труда города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания .

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2000 года рождения, который пронес через кассовый узел ликер, при этом не заплатив. По данному факту проводится проверка.