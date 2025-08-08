Добровольцы продолжают искать пропавшую в начале июля великолукскую пенсионерку

В Великолукском районе продолжаются поиски пропавшей пенсионерки Людмилы Клементьевой, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «След» / «ВКонтакте»
«Продолжали поиски Людмилы Клементьевой. Огромная благодарность пожарным Великих Лук, ветеранам СВО и просто добровольцам, присоединившимся к нам. Проделана огромная работа. Группы, передвигающиеся по завалам, корректировали с воздуха малым коптером. Так ребятам проще двигаться и отрабатывать местность. Весь день над зоной поиска летал большой поисковый коптер от "ЛизаАлерт". Ждем окончательных результатов от его работы. Отдельная благодарность жителям деревни Гороховый Бор. Спасибо вам всем за содействие в этом непростом деле», - говорится в сообщении.
Ранее поисковики сообщали, что поиски осложняются отсутствием волонтеров.
Также сообщалось, что по определенному квадрату леса носит ветром характерный запах, источник которого не удается найти.