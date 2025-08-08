Происшествия

Кладовщик в Великих Луках обогатилась на служебных заявках и вернула ущерб

Приставы города Великие Луки взыскали у бывшего кладовщика почти 840 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Бывший кладовщик, отвечавшая за получение товаров у партнёра компании, придумала схему обогащения. Когда руководитель согласовывал заявки на закупку, она собственноручно дописывала туда дорогие электроинструменты, мебель, текстиль и бытовую технику, которые затем забирала себе. В списке похищенного — перфораторы Makita, торцовочные пилы, ковры, кресла, водонагреватели, светильники и даже укрывной материал. Общий ущерб составил почти 840 тысяч рублей.

Суд обязал 44-летнюю великолучанку возместить сумму ущерба.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель города Великие Луки вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства и доходы должника, также постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Нарушительница проигнорировала арест счетов и постановление о временном ограничение на выезд. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 58 тысяч рублей, а также постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

В связи с вынесенным запретом на совершение действий по регистрации и необходимостью снятия данного запрета, женщина пришла на прием к должностному лицу и внесла всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.

После поступления денежных средств на депозит счёт структурного подразделения все ограничения будут сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.