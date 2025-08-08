Происшествия

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жительницы Псковской области

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жительницы Псковской области, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей, сообщили в Информационном центре ведомства.

В комментариях в аккаунте приёмной председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение в интересах жительницы Псковской области, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей, по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2016 года девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако, несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, до настоящего времени ее права не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Псковской области расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Псковской области Петра Крупени доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.