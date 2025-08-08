Происшествия

В Стругокрасненском округе пропал мужчина в чёрной длинной куртке

55-летний Андрей Степурко пропал в Стругокрасненском муниципальном округе. С 5 августа его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 179 сантиметров, плотного телосложения, короткие русые волосы, серые глаза.

Был одет в чёрную длинную куртку, чёрные спортивные штаны, кепку и, предположительно, в галоши. С собой у мужчины чёрно-серый рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.