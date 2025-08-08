Происшествия

Хозпостройка горела в псковской деревне Амосово

Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Аникинская в деревне Амосово Псковского района 18 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

О пожаре в МЧС сообщили в 17:11. Хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Спасена хозяйственная постройка. На месте работали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.