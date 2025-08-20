Происшествия

Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла

20 пачек сливочного масла на общую сумму около трёх тысяч рублей украли два молодых человека из сетевого магазина в Великих Луках, виновных привлекли к ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Причиненный ущерб злоумышленники не возместили.

С учетом позиции государственного обвинения, суд признал двух жителей города виновными в совершении преступления, им назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 240 и 260 часов соответственно. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.