Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Происшествия 20.08.2025 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 20.08.2025 16:000 Артснаряд идентифицировали вблизи порховской деревни Опоки 20.08.2025 15:500 Марихуану спрятали в пень на проспекте Гагарина в Великих Луках 20.08.2025 15:100 Почти три миллиона рублей перевела жительница Великих Лук мошенникам 20.08.2025 14:430 Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла 20.08.2025 14:040 В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:446 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Почти три миллиона рублей перевела жительница Великих Лук мошенникам

20.08.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Жертвой телефонных мошенников стала жительница Великих Лук. В результате преступления потерпевшей причинили ущерб на общую сумму 2 миллиона 625 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки. 

Установлено, что женщине поступали телефонные звонки, в которых мошенники говорили, что от ее имени выдана доверенность на получении денежных средств. Для предотвращения хищения они предложили ей снять денежные средства со своих счетов и, используя банкомат, перевести их на продиктованный банковский счет. 

Прокурор города признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 115 человек
20.08.2025, 16:350 Павел Бикташев: У нас такой «брежневский застой» 2.0 20.08.2025, 16:250 Молодёжь приглашают на краеведческую прогулку «Псков поэтический» 20.08.2025, 16:100 Ходулисты выступят на Дне города Великие Луки 20.08.2025, 16:030 Во многих районных собраниях царит рабочая атмосфера — Яна Иванова
20.08.2025, 16:000 Артснаряд идентифицировали вблизи порховской деревни Опоки 20.08.2025, 15:500 Марихуану спрятали в пень на проспекте Гагарина в Великих Луках 20.08.2025, 15:440 Олег Брячак: Я бы распустил все районные собрания 20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви
20.08.2025, 15:300 Инвентаризацию нестационарных торговых объектов проводят в Новоржевском округе 20.08.2025, 15:200 До +2 градусов похолодает в ночь на 21 августа в Псковской области 20.08.2025, 15:100 Почти три миллиона рублей перевела жительница Великих Лук мошенникам 20.08.2025, 15:060 Игорь Дитрих: В результате муниципальной реформы уменьшилось число обращений на бездействие местной власти
20.08.2025, 15:000 Экс-замначальника псковской ГИБДД оштрафовали за превышение полномочий 20.08.2025, 15:000 Стартует Х Спартакиада пенсионеров Псковской области 20.08.2025, 14:520 Органная музыка Баха, Генделя и Скарлатти прозвучит в Пскове 23 августа 20.08.2025, 14:430 Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла
20.08.2025, 14:321 «Дневной дозор»: Улучшилось ли социально-экономическое положение россиян за последние 3 года? 20.08.2025, 14:210 Мы проводим «Год без турникетов» – коммерческий директор завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 14:110 Турнир по пляжному волейболу в категории «микст» состоится в Пскове 20.08.2025, 14:040 В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона
20.08.2025, 14:000 Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы 20.08.2025, 13:510 Россиянам посоветовали не связывать плохое самочувствие с магнитными бурями 20.08.2025, 13:400 Армен Мнацаканян: Люди привыкли к СВО и росту цен 20.08.2025, 13:300 Великолукский завод «М-Конструктор» активно привлекает студентов на практику
20.08.2025, 13:201 В ансамбле зданий усадьбы Строгановых в Волышово установили информационные таблички 20.08.2025, 13:100 Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна 20.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов представителей реготделений партий на «ПЛН FM» 20.08.2025, 12:540 Работе на экспорт предшествует сложная и планомерная подготовка — коммерческий директор «М-Конструктор»
20.08.2025, 12:490 УФАС предупредило печорскую администрацию о необходимости сменить устав МАУ 20.08.2025, 12:370 В России социальную рекламу будут использовать для борьбы с кибермошенничеством 20.08.2025, 12:310 СТС покажет «100 мест, где поесть» в Пскове 20.08.2025, 12:280 Студенткам с 1 сентября будут выплачивать пособия по беременности и родам
20.08.2025, 12:280 За время каникул в Новоржевском округе трудоустроили 28 школьников 20.08.2025, 12:210 На 87-м году жизни скончался псковский телеоператор Владимир Тихомиров 20.08.2025, 12:180 Национальный туристический автомаршрут создают в Псковской области 20.08.2025, 12:080 Наталья Федорова: Словосочетание «битва за урожай» в этом сезоне не является образным
20.08.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» с коммерческим директором завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 11:560 Стартовал прием заявок на юбилейную сельскохозяйственную ярмарку Псковского района 20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция 20.08.2025, 11:400 Конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов пройдёт в Великих Луках
20.08.2025, 11:310 В «Михайловском» будут снимать «Войну и мир» 20.08.2025, 11:300 Представители региональных отделений партий примут участие в дебатах на «ПЛН FM» 20.08.2025, 11:290 Псковская область вошла в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на жилье 20.08.2025, 11:220 Опубликованы фото с места столкновения «Газели» с велосипедистом в Корытово
20.08.2025, 11:200 Музей Победы предлагает псковским школам воспользоваться календарем возможностей 20.08.2025, 11:120 Россиянка четыре раза фиктивно вышла замуж 20.08.2025, 11:110 Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения 20.08.2025, 11:050 «Люди труда»: Какие рабочие руки нужны на предприятиях промышленной столицы региона?
20.08.2025, 10:550 34% псковичей испытывают постотпускной стресс — опрос 20.08.2025, 10:410 Крыши двух домов восстановили в великолукской деревне Заболотье после июльского урагана 20.08.2025, 10:300 Новый автомобильный туристский маршрут разработали в Псковской области 20.08.2025, 10:210 Верховный суд может возглавить глава СК пскович Александр Бастрыкин
20.08.2025, 10:170 Налоговая напомнила псковичам порядок получения вычета за занятия у репетиторов 20.08.2025, 10:000 По факту нахождения лошади в квартире в псковских Писковичах составлен протокол 20.08.2025, 10:000 Урологический лазер в MEDICA: современная технология лечения мочекаменной болезни без боли, разрезов и проколов! 20.08.2025, 09:500 Изменения внесут в расписание автобусов в Великих Луках на 23 августа
20.08.2025, 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 20.08.2025, 09:350 Раскрыта очередная схема мошенников по обману детей в онлайн-играх 20.08.2025, 09:150 За неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы 20.08.2025, 09:000 Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения
20.08.2025, 08:410 Компании в банкротном состоянии смогут получать кредиты 20.08.2025, 08:200 Пауки-осы могут закрепиться в Центральной России 20.08.2025, 08:010 Верховный суд разрешил посуточную аренду домов 20.08.2025, 07:300 Эксперт рассказал, зачем хакеры крадут пароли простых пользователей
20.08.2025, 07:000 Всемирный день лени отмечают 20 августа 19.08.2025, 22:000 Монтаж выставки «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» идёт Пушкинском заповеднике. ФОТО 19.08.2025, 22:000 Что мотивирует в работе зумеров и миллениалов, ответила эксперт 19.08.2025, 21:380 Врач назвала симптомы заражения после укуса клеща
19.08.2025, 21:280 Три автомобиля столкнулись у Fjord Plaza. ВИДЕО 19.08.2025, 21:240 Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира 19.08.2025, 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области 19.08.2025, 20:451 Преображение Господне отметили в Спасо-Преображенском соборе в Пскове
19.08.2025, 20:181 Экономист раскрыла влияющие на финансовое счастье россиян факторы 19.08.2025, 19:570 Геофизики сообщили о возмущении магнитного поля Земли 19.08.2025, 19:410 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы. ВИДЕО 19.08.2025, 19:230 Умер российский график и живописец Дмитрий Санджиев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru