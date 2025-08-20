Происшествия

Почти три миллиона рублей перевела жительница Великих Лук мошенникам

Жертвой телефонных мошенников стала жительница Великих Лук. В результате преступления потерпевшей причинили ущерб на общую сумму 2 миллиона 625 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Установлено, что женщине поступали телефонные звонки, в которых мошенники говорили, что от ее имени выдана доверенность на получении денежных средств. Для предотвращения хищения они предложили ей снять денежные средства со своих счетов и, используя банкомат, перевести их на продиктованный банковский счет.

Прокурор города признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.