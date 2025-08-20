Происшествия

Продолжается розыск пропавшего псковича

Продолжает розыск без вести пропавшего Андрея Петрова 1978 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Пскову.

Фото: УМВД России по городу Пскову

Мужчина проживает в областном центре на улице 2-ой Посёлочной.

С 27 июля 2023 года его местонахождение остается неизвестным. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне «Завеличье» у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской областного центра

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, очки с оправой черного цвета, зелёную футболку с вырезом на груди, куртку темно-зеленого цвета в полоску с капюшоном, штаны тканевые черного цвета, тапки резиновые темно-синие.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.