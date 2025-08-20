Происшествия

Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа

95 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили за ночь над регионами России 24 августа, сообщили в Минобороны. В небе над Псковской областью также зафиксировали пролёт нескольких БПЛА. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

На данный момент в регионе введены ограничения в работе связи. Аэропорт Пскова временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

«Несмотря на то, что непосредственной угрозы для безопасности людей нет, угроза воздушной опасности сохраняется!

Все оперативные службы работают в усиленном режиме! При подозрительной активности в небе - незамедлительно звоните 112», - написал Михаил Ведерников.