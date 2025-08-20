Более 150 детей погибли в России на пожарах с начала 2025 года

Более 150 несовершеннолетних погибли на пожарах с начала года на территории Российской Федерации, сообщили в МЧС России по Псковской области.
Чтобы предотвратить трагедию МЧС рекомендует каждому родителю:
- не оставлять малышей без присмотра;
- контролировать, как проводит время ребенок;
- спички и зажигалки убрать в недоступное место;
- не позволять малышам пользоваться самостоятельно газовым, печным и электрооборудованием;
- повторить с детьми алгоритм действий при пожаре: не прятаться в шкафу, не открывать окна, покинуть помещение, не пользоваться лифтом, позвать на помощь;
- напомнить малышам номера экстренных служб: 101 или 112.