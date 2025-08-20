Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

Происшествия

Более 150 детей погибли в России на пожарах с начала 2025 года

Более 150 несовершеннолетних погибли на пожарах с начала года на территории Российской Федерации, сообщили в МЧС России по Псковской области. Чтобы предотвратить трагедию МЧС рекомендует каждому родителю: не оставлять малышей без присмотра;

контролировать, как проводит время ребенок;

спички и зажигалки убрать в недоступное место;

не позволять малышам пользоваться самостоятельно газовым, печным и электрооборудованием;

повторить с детьми алгоритм действий при пожаре: не прятаться в шкафу, не открывать окна, покинуть помещение, не пользоваться лифтом, позвать на помощь;

напомнить малышам номера экстренных служб: 101 или 112.