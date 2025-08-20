Происшествия

В Красногородском округе пропала 18-летняя девушка в темно-синем платье

18-летняя Анастасия Антикона-Кабальеро пропала в деревне Равгово Красногородского округа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», 24 августа она вышла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 162 см, нормального телосложения, каштановые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в темно-синее платье.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.