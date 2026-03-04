 
Происшествия

Нарколабораторию «накрыли» в частном доме в Псковском округе

0

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию. Она располагалась в частном домовладении на территории Псковского муниципального округа, сообщили в МВД Медиа. 

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе обыска домовладения сотрудники полиции обнаружили и изъяли различное лабораторное оборудование и ёмкости, костюм химзащиты и респиратор, тепловые пушки, а также в общей сложности свыше 25 килограммов синтетического наркотика, что уже установлено экспертами, и 162 канистры с жидкими химическими реактивами от 5 до 20 литров, которые направлены на исследование.

 

Оперативники выяснили, что наркоделец намеревался сбыть изготовленную «синтетику» через тайники-закладки.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование обстоятельств противоправной деятельности продолжается.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026