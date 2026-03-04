Нарколабораторию «накрыли» в частном доме в Псковском округе

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию. Она располагалась в частном домовладении на территории Псковского муниципального округа, сообщили в МВД Медиа.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе обыска домовладения сотрудники полиции обнаружили и изъяли различное лабораторное оборудование и ёмкости, костюм химзащиты и респиратор, тепловые пушки, а также в общей сложности свыше 25 килограммов синтетического наркотика, что уже установлено экспертами, и 162 канистры с жидкими химическими реактивами от 5 до 20 литров, которые направлены на исследование.

Оперативники выяснили, что наркоделец намеревался сбыть изготовленную «синтетику» через тайники-закладки.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование обстоятельств противоправной деятельности продолжается.