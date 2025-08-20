Происшествия

Возбуждено уголовное дело против псковского инспектора УФСИН за кражу с банковского счета

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора УФИЦ ФЦУ ИК – 4 УФСИН России по Псковской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в период с 15 июня 2024 по 24 июня 2024 сотрудник исправительного учреждения, незаконно получив доступ к мобильному телефону лица, отбывающего наказание, совершил хищение денежных средств с банковского счета последнего на общую сумму в размере 181 000 рублей, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.