Происшествия

Прибывшую из Краснодарского края женщину осудили в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ

Женщина пыталась незаконно пересечь государственную границу РФ в Пыталовском муниципальном округе и попала под суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки России, женщины 1974 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 322 УК РФ – покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации.

В июле женщина, находясь в городе Армавир Краснодарского края, не имея действительных документов на право выезда из РФ, приняла решение на незаконное пересечение государственной границы.

Разработав маршрут движения от места своего жительства в Латвийскую Республику, подсудимая в качестве пассажира железнодорожного транспорта, автобусным сообщением и посредством такси прибыла в Пыталовский округ. Далее путь по направлению к государственной границе РФ продолжила пешком, в обход установленных пунктов пропуска, однако ее остановили сотрудники пограничной службы ПУ ФСБ России по Псковской области.

В судебном заседании подсудимая признала в полном объеме вину в инкриминируемом ей преступлении. Дело рассмотрено в особом порядке.

Суд признал женщину виновной, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей и, с учетом срока содержания под стражей, освободил от наказания.