Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по региону.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года мужчина находился совместно со своей знакомой на берегу озера в Невельском округе, где в ходе возникшего между ними конфликта несколько раз ударил женщину по голове строительным молотком, а после столкнул тело с обрыва. От полученных телесных повреждений жертва скончалась на месте происшествия. Вернувшись на следующий день на указанный берег, мужчина привязал к телу погибшей мешок, наполненный кирпичами, и утопил труп в озере.

По ходатайству органов следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.