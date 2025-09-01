Происшествия

2,6 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Псковской области на общую сумму более 2 600 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, некоторым согражданам звонили неизвестные, которые под предлогом необходимости перевода денег на «безопасный счет» и дополнительного заработка на инвестициях завладели сбережениями собеседников.

В итоге потерпевшие лишились в совокупности свыше 2 600 000 рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.