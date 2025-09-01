Происшествия

Псковичку госпитализировали после удаления зуба в частной клинике

Псковичку госпитализировали с флегмоной после удаления зуба и неназначения антибиотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.

В Территориальный орган Росздравнадзора поступила жалоба гражданки по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности, в части соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов в ООО стоматологической поликлинике «СтомИдеал». Как следует из жалобы, женщину экстренно госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу с диагнозом «Флегмона» через два дня после проведения в операции по удалению зуба.

При проведении проверки установили, что общество осуществляло медицинскую деятельность с нарушением лицензионных требований, а именно при лечении не разрешен вопрос о необходимости назначения антибиотика широкого спектра действия с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

Учитывая результаты проверки, территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области обратился в суд с заявлением к ООО СП «СтомИдеал» о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Арбитражный суд Псковской области привлек общество с ограниченной ответственностью СП «СтомИдеал» к административной ответственности и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.