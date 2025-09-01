Происшествия

Мошенники под маской брокеров и фотографов обманули псковичей на 300 тысяч рублей

Около 300 тысяч рублей потеряли жители Пскова и Великих Лук из-за телефонных звонков и сообщений от злоумышленников, выдававших себя за брокеров и фотографов. Полиция начала расследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России Псковской Ленте Новостей.

В Псковской области несколько жителей стали жертвами мошеннической схемы, в ходе которой злоумышленники, представляясь брокерами, банковскими сотрудниками и фотографами, обманули доверчивых граждан. По предварительным данным следствия, злоумышленники использовали различные уловки, предлагая дополнительные заработки в Интернете и услуги фотосессий. В результате таких манипуляций потерпевшие лишились около 300 тысяч рублей.

В настоящее время ведется расследование. Полиция настоятельно призывает жителей региона проявлять бдительность, избегать провокационных предложений от незнакомцев и быть осторожными при обмене личной информацией.