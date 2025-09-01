Происшествия

Великолукский романтик оплатил подарки для девушки найденной банковской картой

Великолучанина подозревают в совершении кражи денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Установлено, что 28 июля гражданин, идя на свидание к своей девушке, нашел на дороге банковскую карту, которую забрал себе. После чего, гуляя с девушкой по городу, стал оплачивать приобретаемые для девушки товары найденной банковской картой. В результате чего совершил хищение денег с чужого счета на сумму 4 746 рублей, при этом цветы для девушки гражданин приобрел за свои личные средства.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет.