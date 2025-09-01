Происшествия

Великолучанина привлекли к ответственности за уклонение от обязательных работ

Великолучанина привлекли к ответственности за уклонение от обязательных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В отношении 42-летнего великолучанина с 25 июня находилось пять исполнительных производств по административным наказаниям. Однако должник неоднократно уклонялся от исполнения назначенных обязательных работ, чем нарушил закон. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ — уклонение от административного наказания.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе. Сотрудники по обеспечению установленного порядка деятельности судов выехали по месту жительства правонарушителя и доставили его в отдел судебных приставов. В результате на приеме у судебного пристава-исполнителя в отношении должника составили пять административных протоколов по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил должнику наказание в виде трех суток административного ареста. Таким образом, попытка избежать обязательных работ обернулась для жителя Великих Лук куда более строгим наказанием.