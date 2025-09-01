Иностранца осудили за контрабанду табака через границу в Псковской области

С учетом мнения государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуратуры иностранный гражданин осужден за контрабанду табака. Суд назначил виновному штраф в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура
В апреле 2025 года мужчина на автомобиле незаконно перевозил через границу 41 тысячу 980 пачек табачной продукции с целью продажи в Москве. Его преступление пресекли сотрудники мобильной группы Псковской таможни на трассе Невель – Санкт-Петербург.
Суд назначил виновному штраф 350 тысяч рублей, всю контрабандную продукцию конфисковали в доход государства.