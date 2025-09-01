Происшествия

Мясо лося изъяли у жителя Печорского округа за незаконную охоту

Сотрудники полиции раскрыли факт незаконной охоты в Печорском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, были обнаружены останки лося. Инцидент произошел вблизи одной из деревень, куда по сообщению охотоведа выехала следственно-оперативная группа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен 47-летний местный житель, подозреваемый в незаконном отстреле животного. Выяснилось, что у него не было соответствующей лицензии. Подозреваемый признался в содеянном, а причиненный ущерб предварительно оценен в 80 тысяч рублей. В ходе обыска у мужчины были изъяты боеприпасы и мясо лося.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, обязательных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия.