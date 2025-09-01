Происшествия

Юного футболиста госпитализировали с поля псковского «Машиностроителя»

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23 сентября заканчивается футбольный матч «Пскова» и «Лапландии» (Мурманская область). Юные футболисты встречаются в рамках розыгрыша Кубка Северо-Запада. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, с поля на носилках в машину скорой помощи унесли юного спортсмена из «Лапландии».

«То ли плохо стало, то ли какую-то травму получил в игре - долго лежал на траве, оказывали помощь, потом унесли», - рассказали очевидцы.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области, мальчик был госпитализирован в детскую областную больницу. По предварительной информации, он получил сильный ушиб.