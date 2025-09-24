Происшествия

Два жилых дома вспыхнули в палкинской деревне Ключи

В деревне Ключи Палкинского района произошло возгорание двух жилых домов 23 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:37. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри одного из жилых домов.

Спасены три хозяйственные постройки. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области, два специалиста МЧС России и три единицы техники.