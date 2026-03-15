Псковичу грозит до 4 лет лишения свободы за кражу коньяка

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (открытом хищении чужого имущества). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе следствия установлено, что 23 августа 2025 года в вечернее время у 33-летнего мужчины после употребления им спиртных напитков возникло желание продолжить застолье, однако спиртное закончилось, а денег не имелось. Данные обстоятельства не смутили мужчину и не остановили от реализации задуманного, поэтому он решил прийти в один из магазинов города и совершить хищение желаемого спиртного. Когда злоумышленник зашел в помещение магазина, его шатающаяся походка привлекла внимание продавца, а также действия мужчины, который уже взял две бутылки коньяка. Мужчина с алкоголем стоимостью 3070 рублей направился к выходу, продавец ему крикнул: «Стой! Платить будешь?», на что мужчина ничего не ответил и быстрой походкой покинул магазин.

После случившегося сотрудник магазина незамедлительно сообщил о хищении сотрудникам полиции, которые в свою очередь установили и задержали злоумышленника. Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.