Происшествия

Аферисты предложили жителям псковской области свое «содействие»

В результате мошеннических действий неустановленных злоумышленников некоторые жители региона лишились в общей сложности около миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти сентябрьские дни нескольким жителям Великих Лук, Острова и Пушкиногорского района звонили незнакомцы, которые под разными предлогами завладели их сбережениями.

В частности, махинаторы предложили своим собеседникам во избежание финансовых проблем незамедлительно перевести деньги на «безопасные счета», что доверчивые люди и сделали. Других пользователей социальных сетей они ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе автозапчастей. А к некоторым гражданам нечистые на руку лица обратились под предлогом, якобы, необходимости оплаты ранее заключенных договоров.

В итоге потерпевшие, поддавшись на эти ухищрения мошенников, потеряли в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.