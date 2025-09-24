Происшествия

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи на поверку счетчиков

Мошенники придумали и стали внедрять схему обмана россиян, в ходе которой выманивают код из СМС под предлогом записи в очередь на поверку счетчиков, а потом, якобы из-за взлома аккаунта на «Госуслугах», убеждают перевести сбережения. Это следует из материалов МВД РФ.

Так, неизвестные звонят человеку, представляются сотрудниками энергосбытовой компании и сообщают о необходимости поверки счетчиков. Когда человек соглашается, ему говорят о необходимости подтвердить запись в очереди. Для этого аферисты просят продиктовать код из СМС.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение на электронную почту с предупреждением о подозрительных операциях на «Госуслугах» и просьбой связаться по номеру телефона. Перезванивая по нему, человек начинает вести беседу якобы с сотрудником портала, который убеждает жертву в том, что от его имени оформлена доверенность на финансовые операции. Для убедительности своих слов мошенники даже могут предоставить скриншот страницы из личного кабинета человека, пишет ТАСС.

Следующим этапом мошеннической схемы является общение с жертвой «сотрудника ФСБ», который под угрозой уголовной ответственности «за спонсирование ВСУ» требует срочных действий. Введенный в заблуждение человек, охваченный паникой, по указанию звонивших переводит накопления на якобы безопасный счет или передает их курьеру.