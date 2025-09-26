Происшествия

Многодетная семья осталась без крова в палкинской деревне Ключи

В деревне Ключи Палкинского района произошло возгорание жилого дома 23 сентября, в нем жила семья с шестью детьми, сообщила Псковской Ленте Новостей глава Палкинского района Ольга Потапова.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Огонь уничтожил всю одежду, мебель, бытовую технику. Семья осталась буквально ни с чем. Родители и шестеро детей сейчас в отчаянии и нуждаются в срочной поддержке.

Реквизиты для перевода: телефон +7-981-361-52-19, Сбербанк, Семенова О. А.

Напомним, предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.