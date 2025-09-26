Происшествия

В себежской деревне Китово пожар унес жизни троих рыбаков

В Себежском районе проводится проверка по сообщению о гибели троих человек при пожаре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области, 26 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Китово Себежского района тел троих мужчин со следами воздействия высоких температур.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Установлено, что пострадавшие приехали в деревню Китово для отдыха и рыбалки, остановились в доме, принадлежащем родственникам одного из погибших. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность работы печного оборудования.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее стало известно о двух погибших.