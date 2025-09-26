Происшествия

Собаку спасли при пожаре в псковской деревне Борисовичи

Возгорание сауны в жилом доме произошло на улице Дачной в деревне Борисовичи Псковского района 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 21:28 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования в помещении сауны. Пожарным удалось спасти жилой дом и собаку. Привлекались 12 специалистов и три единицы техники.

Ранее, в 21:03, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Брагино Новосокольнического района. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электросети в предбаннике.

Огнеборцы спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.