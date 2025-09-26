Происшествия

Мошенники обманули пенсионеров и учащихся из Псковской области

Злоумышленники похитили более пяти миллионов рублей у местных жителей в Пскове, Великих Луках, Опочке, Пустошке и нескольких других районах области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области. По версии следствия, мошенники обращались к людям по телефону и через мессенджеры, представляясь юристами, банковскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники вводили в заблуждение, объясняя необходимость перевода сбережений на «безопасные счета», предотвращения несанкционированного оформления кредитов, оплаты штрафов и предоставления дополнительного заработка. Некоторые пострадавшие лишились денег во время сделок в интернете, в том числе при продаже билетов на концерты.

Среди потерпевших оказались пенсионеры и учащиеся. Они обратились в полицию, которая уже начала расследование.

Полиция Псковской области настоятельно рекомендует местным жителям проявлять максимальную осторожность и не доверять сомнительным предложениям по телефону и в интернете, чтобы не стать жертвами мошенников.