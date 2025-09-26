Происшествия

Псковича подозревают в оправдании террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле»

Противоправную деятельность жителя города Пскова пресекли в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Установлено, что фигурант в мессенджере Telegram, используя свою учётную запись, разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций (Легион «Свобода России»* и «Русский Добровольческий корпус»*), а также действия террористов, совершивших нападение на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Расследование продолжается.

*признаны террористическими организациями