Происшествия

При пожарах в Псковской области за девять месяцев погиб 51 человек

За 9 месяцев 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 2 590 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 27 миллионов 195 тысяч рублей. При пожарах погиб 51 человек, гибели детей не допущено. Получили травмы 16 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 2 129 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 105 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 238 случаев;

на транспорте – 45 случаев;

поджоги – 44 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 7 случаев;

грозовой разряд – 6 случаев;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и газосварочных работ – 5 случаев;

оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;

шалость с огнем детей – 4 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;

иные причины – 2 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 700 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 12 миллионов 295 тысяч рублей. Погибли 18 человек, из них 8 в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1 890 пожаров, материальный ущерб от которых составил 14 миллионов 900 тысяч рублей. При пожарах погибли 33 человека, из них 6 в нетрезвом виде.

За 9 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 434 пожара, с прямым материальным ущербом в размере 13 миллионов 250 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 46 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были:

неосторожное обращение с огнем – 100 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 195 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 99 случаев;

поджог – 21 случай;

шалость с огнем детей – 4 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 5 случаев;

оставление источника открытого огня без присмотра – 3 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и газосварочных работ – 3 случая;

грозовой разряд – 3 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай.

За 9 месяцев 2025 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 396 строений; 2561942 квадратных метра площадей; 30 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 273 человека; спасено материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 160 строений; 29 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 15 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 24 человека; рабочие – 8 человек; инвалиды – 4 человека.