При пожарах в Псковской области за девять месяцев погиб 51 человек

За 9 месяцев 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 2 590 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 27 миллионов 195 тысяч рублей. При пожарах погиб 51 человек, гибели детей не допущено. Получили травмы 16 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Причинами пожаров явились:
В городах и райцентрах области зарегистрировано 700 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 12 миллионов 295 тысяч рублей. Погибли 18 человек, из них 8 в нетрезвом виде.
В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1 890 пожаров, материальный ущерб от которых составил 14 миллионов 900 тысяч рублей. При пожарах погибли 33 человека, из них 6 в нетрезвом виде.
За 9 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 434 пожара, с прямым материальным ущербом в размере 13 миллионов 250 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 46 человек.
Основными причинами пожаров в жилом секторе были:
За 9 месяцев 2025 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 396 строений; 2561942 квадратных метра площадей; 30 единиц автотранспорта.
При пожарах спасено: 273 человека; спасено материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 160 строений; 29 единиц автотранспорта.
Из числа погибших людей 15 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 24 человека; рабочие – 8 человек; инвалиды – 4 человека.