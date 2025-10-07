Происшествия

Островская прокуратура выявила сайты, распространяющие информацию о проституции

Островский городской суд признал информацию, размещенную на пяти интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об информации и выявила, что на указанных сайтах разместили предложения о предоставлении услуг, связанных с проституцией, с указанием контактной информации, видов услуг и цен.

Эта информация считается неприемлемой, поскольку содержит сведения о запрещенных услугах. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, проституция является незаконной. Кодекс об административных правонарушениях содержит нормы, направленные на запрет услуг проституции, а Уголовный кодекс включает статьи, запрещающие вовлечение и организацию занятия проституцией.

Суд удовлетворил административный иск о признании информации на этих сайтах запрещенной. Решение суда направили для немедленного исполнения в управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.